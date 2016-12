Die Nähe zu dem Kind im Stall

06.12.2016, 18:00 Uhr

Bildende Kunst ergänzt Lieder: Präsentation am dritten Adventsonntag

VÖCKLABRUCK. Zu einer besonderen und einzigartigen Einstimmung in den Advent lädt die Liedermacherin Daniela Oberransmayr ein.Gemeinsam mit den Musikern Johannes Astecker (Klavier und Gesang), Daniela Konrad (Gesang) und Roland Kramer (Kontrabass) befasst sie sich in ihren selbst geschriebenen Liedern mit den Symbolen der Weihnachtsgeschichte und schickt die Zuhörer so auf eine musikalisch-emotionale Reise, nämlich „Zur Nähe zu dem Kind im Stall“.Dazu haben sich die Künstler Marlis Horner (Tonskulpturen), Dietmar und Hedi Ematinger (Zeichnungen) und Birgit Würtinger (Acryl) im Vorfeld von dieser Musik inspirieren lassen und zu jedem Lied ein eigenes Kunstwerk geschaffen. Das so entstandene Projekt wird am dritten Adventsonntag, dem 11. Dezember, um 19 Uhr in der Kapelle der Don Bosco Schule präsentiert.