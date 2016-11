Kunst und Design: Jessas, Maria & #Josef

01.12.2016, 09:15 Uhr

Kreative Ideen und Kunsthandwerk am Stadtplatz bei "Da Moakt" und "Sammelpunkt".

VÖCKLABRUCK. Erstmals wird die Vöcklabrucker Innenstadt heuer zur Vorweihnachtszeit durch einen Indoor Kunst- und Designmarkt bereichert. Für "Jessas, Maria & Josef" haben sich die Unternehmerinnen Raffaela Schumer, Eva De Michele und Ulli Holzinger zusammengeschlossen. Gemeinsam mit innovativen Designern und kreativen Menschen aus der Region veranstalten sie einen besonderen Weihnachtsmarkt am Stadtplatz 15 (neben Pizzeria De Michele). Der Markt findet von 2. bis 23. Dezember an Freitagen (14 bis 20 Uhr), Samstagen und Feiertagen (10 bis 18 Uhr) statt. Offiziell eröffnet wird er am Freitag, 2. Dezember, um 17 Uhr, im Anschluss geben die "Kawenzmänner" ein Konzert auf der Jessas-Bühne. Am Stadtplatz 12 (ehem. Zillertaler Trachtenwelt), präsentiert die Plattform "Sammelpunkt" noch bis 23. Dezember kreatives Handwerk, von Blumen über Schmuck und Skulpturen bis zu Naturkosmetik. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 17 Uhr.