16.02.2017, 11:10 Uhr

"Pechmarie": Eine Frau im Holocaust

LENZING. Der Film „Pechmarie – Das Leben der Maria Mandl“ von David Neumayr und Christian Strasser wird am Dienstag, 21. Februar, in den Lichtspielen Lenzing gezeigt. Veranstaltet wird der Abend vom ÖGB Vöcklabruck und der ProGe-Ortsgruppe Lenzing. Der Film rührt an einem Tabu: Der Beteiligung von Frauen als Täterinnen im Holocaust. Er erforscht das Leben der Innviertlerin Maria Mandl, die in Auschwitz-Birkenau das Frauenlager leitete. Eintritt frei für ÖGB-Mitglieder (mit Mitgliedskarte). Beginn ist um 19.30 Uhr.

