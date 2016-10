Sehnsucht nach Frieden - Stelzhamerchor Ungenach-Kirchholz

04.10.2016, 21:54 Uhr

ein Thema das uns in Europa und zunehmend auch in unserer Heimat Österreich mehr und mehr beschäftigt. Der Stelzhamerchor Ungenach-Kirchholz hat mit seinem anspruchsvollen Liedgut unter der Leitung von Mag. Heimo Tiefenthaller und den sehr passenden Worten von Mag. Margit Tiefenthaller am Sonntag in der Pfarrkirche Ungenach viele Konzertbesucher zum Nachdenken über die aktuelle Situation in der Welt angeregt und dabei sichtlich bewegt. Marietta Simmer hat Solisten Alfred Haidinger und den Chor mit Orgel und Klavier begleitet. Bereits am Freitag wurde das Konzert im ST. KLARA - Alten- und Pflegeheim derFranziskanerinnen von Vöcklabruck vorgetragen.