Steampunker, Hippies und andere Narren

25.01.2017, 18:00 Uhr

Ilse Schreiner-Kalleitner vom Kostümverleih weiß, was im heurigen Fasching angesagt ist.

VÖCKLABRUCK (csw). Einen großen Aufschwung erlebt im Fasching 2017 der Steampunk-Style. Dabei wird Kleidung aus dem viktorianischen Zeitalter mit futuristischen Accessoires aus der Welt der Technik verknüpft. Jules Verne und H. G. Wells lassen grüßen! In sind heuer auch Verkleidungen im Gatsby-Stil. „Frauen tragen Charleston-Kleider, Männer Nadelstreif wie im Chicago der 20er-Jahre“, weiß Ilse Schreiner-Kalleitner, die seit 18 Jahren in Vöcklabruck einen Kostümverleih betreibt.

Hippie

Steampunk

Burgfrau

Esel

Polizistin

Meerjungfrau

Immer ein Renner in der närrischen Zeit: Stewardessen und Polizisten. „Heuer neu ist die Verkleidung als FBI-Mitarbeiter“, so Schreiner-Kalleitner. Bunter: Hippies aus der Flower-Power-Ära, die sich immer gerne auf Faschingsfesten und Umzügen tummeln. Anfang Februar gehe es bei ihr im Geschäft so richtig los, erzählt Schreiner-Kalleitner. Heuer haben Narren übrigens besonders lange Gelegenheit zum Verkleiden: Der Faschingdienstag fällt 2017 auf den 28. Februar. Das Team der BezirksRundschau Vöcklabruck testete bereits verschiedene Outfits.: Flower-Power-Hemd und Schlaghose: Die 60er Jahre lassen grüßen!: Damit ist man auch heute wieder up to date.: Give peace a chance.: Retro-Futurismus mit viktorianischer Bluse, Korsett und Schweißerbrille: Eine spannende Kombination, die für einen hohen Coolnessfaktor sorgt.: Mit Volldampf voraus!: Einmal wie eine Königin fühlen – diese Robe macht es möglich.: prachtvoll und dennoch bequem: Heute regiere ich!: garantiert einen tierisch guten Auftritt.: warm eingepackt – vor allem draußen ideal.: Tierisch lustig!: Eine sexy Uniform steht Frau – egal ob Polizistin oder Stewardess – und lässt Männerträume wahr werden.: für Bälle und Umzüge.: Heute sorge ich für Ordnung. Wer nicht aufpasst, wird festgenommen!: Ein fabelhaftes Glitzerkostüm garantiert einen strahlenden Auftritt.: Große und kleine Meerjungfrauen machen darin eine gute Figur.: Auftauchen und feiern!