06.12.2016, 18:00 Uhr

Zwei Ausstellungen: "Am Wasser" und "Lichtblicke"

VÖCKLABRUCK. Zwei Vernissagen finden am Montag, 12. Dezember, im Lebzelterhaus statt. Um 18.30 Uhr wird die Ausstellung von Kurt Bauernfeind "Am Wasser" eröffnet. Um 19 Uhr geht es in der Stadtgalerie weiter mit der Vernissage von Johann Lengauer. Der Maler und Bildhauer präsentiert "Lichtblicke".

