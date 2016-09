Gesund im Leben stehen als Ziel

28.09.2016, 18:56 Uhr

Gesunde Gemeinde Schwanenstadt: Vorträge über Vorbeugung von Krebserkrankungen

Start am 5. Oktober

Begleiten und Angst nehmen

SCHWANENSTADT. "Ich komme in meiner Arbeit immer wieder drauf, dass viele Menschen die Fülle an Information nicht für sich selbst selektieren", sagt Sabine Maria Pöstlberger. Die Fachärztin für Allgemeinmedizin mit den Schwerpunkten Brust- und Varizenchirurgie ist eine von sechs Referenten bei der Vortragsreihe über Krebs der "Gesunden Gemeinde" Schwanenstadt. "Dabei geht es um medizinische, sportliche, energetische und vitale Beratung rund um das Thema Krebsvorsorge", erklärt Arbeitskreisleiter Gemeinderat Alois Hüttner.Der erste Vortrag findet am Mittwoch, 5. Oktober, 19 Uhr, im Pfadfinderheim statt. Pöstlberger wird über Erkrankungen der Brust informieren. Michael Dunzinger, Leiter der Abteilung für Urologie und Andrologie am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck, referiert über "Männergesundheit und Vorsorgemedizin – Brennpunkt Prostata"."Es geht darum, den Menschen zu begleiten und die Angst zu nehmen", sagt Energetikerin Tamara Gillesberger. Sie wird am Freitag, 14. Oktober, 19 Uhr, im Volksheim Schwanenstadt (Schmankerl) über Energiearbeit informieren. Mit der Psyche befasst sich die klinische und Gesundheitspsychologin Elisabeth Holub-Landl am Donnerstag, 10. November, 19 Uhr, im Volksheim. Um Bewegung und Ernährung geht es am Dienstag, 17. Jänner 2017, 19 Uhr, im Volksheim. Referenten sind der Sportwissenschafter Andreas Riedl und die Diätologin Ursula Kalleitner.