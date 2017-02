Krebs: Heilungschance steigt bei Früherkennung

01.02.2017, 18:00 Uhr

Internationaler Weltkrebstag am 4. Februar im Zeichen der Prävention.

Vielfältige Ursachen

Risikofaktor: Lebensstil

Vorsorge kann Leben retten

VÖCKLABRUCK. Jedes Jahr erhalten etwa 39.000 Menschen in Österreich eine Krebsdiagnose. Obwohl Krebs heute eine intensiv erforschte und in vielen Fällen gut behandelbare Erkrankung darstellt, gilt er immer noch als eine der häufigsten Todesursachen in der westlichen Welt. Am 4. Februar, dem internationalen Weltkrebstag, steht daher einmal mehr die Bedeutung der Prävention im Vordergrund.Die Ursachen für eine Krebserkrankung sind vielfältig. Unter anderem spielen Umwelteinflüsse, genetische Faktoren, aber auch zufällig entstandene Zellveränderungen eine Rolle. „Aufgrund krebserregender Stoffe, Umweltfaktoren oder aber auch spontan kann es zu bleibenden Schäden im Zellgut kommen und es entstehen Zellen mit genetischen Veränderungen, so genannte Mutationen. Die Risiken für diese Veränderungen sind individuell unterschiedlich verteilt, haben jedoch vielfach auch mit dem persönlichen Lebenswandel zu tun“, erklärt Oberärztin Beatrix Murauer, Fachärztin für Innere Medizin im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck.Rauchen ist einer der größten vermeidbaren Risikofaktoren bei der Krebsentstehung, aber auch Übergewicht, übermäßiger Alkoholkonsum, intensive UV-Strahlung, ungesunde Ernährung und Dauerstress belasten den Körper und somit das Immunsystem. Ein geschwächter Organismus hat nicht nur Bakterien und Viren, sondern auch Krebszellen weniger entgegenzusetzen.Die Heilungschancen einer Krebserkrankung hängen sehr davon ab, wie frühzeitig die Krankheit entdeckt wird. Vor allem bei Brust-, Prostata-, Darm- und Lungenkrebs, aber auch bei gynäkologischen Tumoren und Hautkrebs, welche etwa die Hälfte der jährlichen Neudiagnosen ausmachen, gibt es konkrete Maßnahmen zur Früherkennung. Die Medizinerin rät: „Gehen Sie regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung. Sie kann im Krankheitsfall lebensrettend sein.“