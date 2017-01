Kreuzschmerzen nicht auf die leichte Schulter nehmen

03.01.2017, 19:35 Uhr

"Wenn Probleme auftreten, sollten diese unbedingt bei einer bildgebenden Untersuchung wie Computer- oder Magnetresonanztherapie abgeklärt werden", sagt Haider. So unterschiedlich wie die Ursachen sind auch die Therapiemöglichkeiten. "Die wichtigste ist eine gezielte Physiotherapie, um das muskuläre Korsett zu stärken", betont der Mediziner. Bei Schmerzen des Bewegungsapparates werden auch Infiltrationen angewendet. Operationen seien in den wenigsten Fällen notwendig. "Von 100 Bandscheibenvorfällen muss vielleicht einer operiert werden", so Haider.Um Kreuzschmerzen erst gar nicht aufkommen zu lassen, rät der Orthopäde zu "Bewegung in jeder Form". Auch am Arbeitsplatz sollte man vor allem bei einseitigen Belastungen immer wieder Entspannungspausen einlegen.