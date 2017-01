Risiko Kälte: Im Winter steigt der Blutdruck

11.01.2017, 18:00 Uhr

Blutgefäße verengen sich

Warm einpacken

Der menschliche Blutdruck ist naturgemäß regelmäßigen Schwankungen unterworfen. Er verändert sich während des Tages, aber auch innerhalb der Jahreszeiten. Im Winter kommt es zu einer Senkung der Herzfrequenz und zu einer Verengung der Blutgefäße. Damit steigt der Blutdruck an."Dieser natürliche Vorgang stellt für Personen mit normalen Blutdruckwerten keinerlei Problem dar", sagt Primar Klaus Wilthoner, Leiter der Abteilung für Innere Medizin am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck. "Menschen, deren Wert hingegen konstant über der Norm von 140/90 liegt, sollten besonders vorsichtig sein." In der Kälte kann der Blutdruck noch weiter ansteigen – das Schlaganfallrisiko steigt. Die natürliche Verengung der Gefäße, mit denen sich der Körper gegen die Kälte schützt, kann zudem zu einer Sauerstoffunterversorgung der Herzkranzgefäße führen.Betroffene müssen sich allerdings nicht den Winter über in beheizten Räumen einsperren. „Es reicht, wenn Bluthochdruckpatienten regelmäßig ihren Blutdruck messen und sich draußen warm anziehen“, sagt Wilthoner. Sollte es zu einem auffallenden Anstieg des Blutdrucks kommen, ist es empfehlenswert, medizinischen Rat einzuholen.