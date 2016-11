Seite an Seite für den Patienten

30.11.2016, 20:00 Uhr

Intensive Zusammenarbeit verkürzt Wege und erleichtert Therapien

SCHÖRFLING. Der Seepark Kammer vereint medizinische und therapeutische Kompetenz verschiedener Gesundheitsberufe. Mehr als 40 Spezialisten arbeiten nicht nur Tür an Tür, sondern Seite an Seite zum Wohle der Patienten. Diese Vielfalt an Fachrichtungen macht es den Patienten einfacher, da ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt werden. Wird eine weitergehende Untersuchung oder ein Besuch eines Facharztes empfohlen, findet der Patient einen Ansprechpartner im Haus, auch der Therapeut ist bei Bedarf nebenan. Die verordneten Arzneimittel oder Heilbehelfe können bequem in der See-Apotheke geholt werden. Zur besseren Orientierung sind alle Gebäude mit Buchstaben und Farben gekennzeichnet. „Kurze Wege, keine Barrieren und ein angenehmes Umfeld" – mit diesen Schlagworten könnte man den Mehrwert des Seeparks umschreiben.