Therapie & Training im Haus

30.11.2016, 20:00 Uhr

Das medizinische Angebot wird von Therapeuten, Masseuren und einem Fitnessstudio ergänzt.

SCHÖRFLING. Susanne Stammler ist Allgemeinmedizinerin und praktizierte schon vor Erbauung des Seeparks im Haus der Apotheke, ihr Schwerpunkt liegt auf Ganzheitsmedizin. „Die Vernetzung mit den Ärzten der unterschiedlichen Fachrichtungen ist ein Service am Patienten", sagt Stammler. „Wir kommunizieren direkt und tauschen uns regelmäßig aus." Auch zwischen Arzt und Therapeut funktioniert die Zusammenarbeit gut.

Bekannter Familienbetrieb

Im Bereich Therapie finden Patienten ein breites Angebot von Psychotherapie über Physiotherapie bis zur Kontinenzberatung. Sogar Massage, Kosmetik und Fußpflege wird im Seepark angeboten. Bewegungshungrige können in einem Fitnessstudio unter professioneller Anleitung trainieren. „Wir sind gut miteinander vernetzt", sagt Julian Heiter, Pharmazeut in der Apotheke. „Wir haben in der Apotheke das vorrätig, was Ärzte des Seeparks verordnen oder Therapeuten empfehlen."Der See-Apotheke kommt regional eine besondere Rolle zu. Kaum jemand, der den Familienbetrieb nicht kennt, die Kaniaks sind über Schörfling hinaus bekannt. So sind die See-Apotheke und der Seepark als Teil des Familienunternehmens auch Ansprechpartner für Kunden, manchmal Auskunftei für Urlauber und Schnittstelle für Vereins- und Veranstaltungswesen.