Tipps gegen den Neujahrskater

28.12.2016, 18:00 Uhr

Dehydratation des Körpers ist Hauptursache für Kopfschmerzen

SCHÖRFLING (csw). "Die meisten alkoholischen Getränke wirken harntreibend. Dadurch scheidet man mehr Wasser und Elektrolyte aus, als man trinkt", erklärt Karin Hainbucher, Ärztin für Allgemeinmedizin in Schörfling. "Diese Dehydratation des Körpers ist die Hauptursache für Kopfschmerzen nach Alkoholkonsum." Was man trinkt, ist nicht egal. "Billig hergestellte Alkoholika enthalten kleine Mengen Begleitalkohole wie Methanol, das ebenso wie sein Abbauprodukt Formaldehyd erhebliche Beschwerden verursacht." Hainbucher rät, vor oder beim Alkoholkonsum Fetthaltiges und Eiweißreiches zu essen, da dies die Alkoholaufnahme des Körpers verlangsamt. Durch die längere Verweildauer im Magen kann ein Teil durch Alkoholdehydrogenase abgebaut werden. Zucker und Kohlensäure beschleunigen hingegen die Alkoholresorption. "Durch salzhaltige Snacks wie Erdnüsse, Salzstangen, Chips oder Oliven kann man dem Mineralstoffmangel vorbeugen", erklärt die Ärztin. Auf jedes Glas Alkohol sollte mindestens ein Glas Wasser folgen. Tipp: Vor dem Zubettgehen mindestens einen halben Liter mildes Mineralwasser trinken und bei gekipptem Fenster schlafen!Ein Reparaturseiterl am Morgen zögert die Katersymptome übrigens nur hinaus. Besser: ein ausgiebiges Frühstück mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen und viel trinken (Wasser, Früchte- oder Kräutertees). Gegen Schwindelgefühl und Übelkeit kann Ingwertee helfen, bei Kopfschmerzen Pfefferminzöl einmassieren.Als Schmerzmittel könnte man Ibuprofen einnehmen. "Paracetamol sollte vermieden werden, da es über die bereits mit dem Akoholabbau beschäftigte Leber verstoffwechselt wird. Aspirin kann im gereizten Magen zu Blutungen führen."