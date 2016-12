Ampflwang: Ehrenring für Schönpass und Hötzinger

28.12.2016, 17:44 Uhr

und der ehemalige Vizebürgermeistererhielten den Ehrenring der Marktgemeinde Ampflwang im Hausruckwald. Beide waren dreißig Jahre Mitglied des Gemeinderates.Schönpass war achtzehn Jahre lang Bürgermeisterin. In ihrer Ära wurden zahlreiche Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur und vor allem des Sozialangebotes in der Gemeinde umgesetzt. Der Gemeinderat hat daher beschlossen, Rosemarie Schönpass und Josef Hötzinger in Würdigung ihrer Verdienste um das Gemeinwohl den Ehrenring der Marktgemeinde Ampflwang zu verleihen. Bürgermeisterinüberreichte die Ehrenringe im Rahmen einer Festsitzung im Robinson Club Ampflwang.