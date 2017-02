Es begann mit einer Brautschau

08.02.2017, 21:32 Uhr

Rührige Theatergruppe Atzbach feiert heuer ihr 50-Jahr-Jubiläum

Verdiente Mitglieder geehrt

Theaterwochen 2017 ab 18. März

ATZBACH. "Früher mussten wir die Schauspieler oft auf alt schminken. Heute sind wir in der Lage, alle Rollen altersgerecht zu besetzen", sagte(64) beim Festabend im Atzbacher Pfarrsaal. Er ist seit 1970 dabei und dienstältestes Mitglied. Er war es auch, der 1973 die Leitung der eigenständigen Theatergruppe übernahm, nachdem sich diese aus der Katholischen Jugend herausgelöst hatte. Seit der ersten Aufführung "Die Sternhoferbuam auf Brautschau" 1967 sind fünf Jahrzehnte vergangen. "Wir mussten in dieser Zeit keine einzige Vorstellung krankheitsbedingt absagen", so Schachreiter.Obfrau Anna Brandmayr dankte verdienten Mitgliedern, allen voran Schachreiter,unddie alle seit mehr 40 Jahren aktiv sind. Besonders stolz ist die Theatergruppe auf die Spendentätigkeit: So wurden bereits rund 184.000 Euro für pfarrliche, kirchliche und soziale Zwecke gespendet. Der jubilierenden Theatergruppe gratulierten unter anderem: Nationalratsabgeordnete, Bezirkshauptmann, Bürgermeisterund, Obmann-Stellvertreterin der Amateurtheater OÖ."Onkel Hubbi wird's schon richten!", heißt das Stück, das heuer bei den Atzbacher Theaterwochen auf dem Programm steht. Premiere ist am Samstag, 18. März, 20 Uhr. Insgesamt wird der Schwank 13-mal im Pfarrsaal aufgeführt.Weitere Information unter www.theatergruppe-atzbach.at