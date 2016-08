Feuerwehr-Nassbewerb in Pöndorf

30.08.2016, 21:02 Uhr

Heuer gab es einen Teilnehmerrekord: Es waren insgesamt 13 Bewerbsgruppen aus der Gemeinde Pöndorf am Start (!) – 9 Männer- und 4 Frauengruppen.Für die FF Forstern war dieser Bewerb besonders erfolgreich!!!Bei den Männern gelang ein Zweifachsieg: Die Gruppe Forstern 2 siegte mit einer Zeit von 50,8 sec vor der Gruppe Forstern 1 (52,1 sec.). Eine beachtliche Leistung der zweiten Gruppe, da einige von ihnen das erste Mal am Start waren und eine gemeinsame Übung erst 7 Wochen vor dem Bewerb stattgefunden hat.Auch die Damen der Feuerwehr Forstern stellten ihr Können unter Beweis und schafften mit einer grandiosen Zeit von 71 sec. den ungefährdeten Sieg in der Damenwertung.