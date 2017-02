150 Projekte für die Region

15.02.2017, 20:00 Uhr

Verein "Regatta" feierte in Seewalchen sein 15-jähriges Bestehen

SEEWALCHEN. "Der damalige, inzwischen leider bereits verstorbene Bürgermeister von St. Georgen, Josef Pichler, hat mich angerufen und gesagt: ‚Da müssen wir was machen, aber bitte übernimm du das’", erinnert sich Bürgermeister Johann Reiter aus Seewalchen an die Anfänge des Regionalentwicklungsvereines Attersee-Attergau, kurz "Regatta".Der Verein, dessen Obmann Reiter bis heute ist, ermöglichte seit dem Jahr 2001 in drei Förderperioden etwa 150 Projekte. Dazu wurden sieben Millionen Euro an Fördergeldern in insgesamt 13 Gemeinden ausgeschüttet. "Die Faustregel lautet, dass ein Euro Fördergeld das Zehnfache an Investitionen auslöst", sagt Leo Gander, Geschäftsführer der Leader-Region. "Er war ein Glücksgriff", lobt Reiter den Osttiroler, der die Förderwerber seit Anbeginn bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützt.

Eines der größten Projekte hat Reiters Stellvertreter Franz Hauser aus Berg mit dem "AtterWiki" umgesetzt. "Die Website ist nur die Spitze des Eisberges, wir haben noch etwa 6.000 Fotos im Archiv", so Hauser, der bereits 15.000 Stunden in die Vereine "Regatta", "AtterWiki" und den Heimatverein Attergau gesteckt hat. Neben Vereinen sind auch die Tourismusverbände wichtige Projektpartner für die Leader-Region. Die Geschäftsführer Simone Puchner (Attergau) und Christian Schirlbauer (Attersee) zählten bei der Jubiläumsfeier zahlreiche Projekte auf, mit denen sie ihre Regionen besser vermarkten können.