302 Einsätze für die FF Puchheim

11.01.2017, 18:00 Uhr

Florianijünger leisteten im Vorjahr insgesamt 15.458 Arbeitsstunden

256 technische Einsätze

ATTNANG-PUCHHEIM. Zu insgesamt 302 Einsätzen (2015: 340) mussten die Kameraden der Feuerwehr Puchheim 2016 ausrücken. Dabei wurden 2.197 Stunden geleistet. Dazu kommen noch 13.261 freiwillige Arbeitsstunden, die die Florianijünger mit Schulungen, Übungen, Verwaltungen sowie bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten verbrachten. Damit ergibt sich die stolze Summe von rund 15.458 Gesamtstunden.46 Mal rückte die FF Puchheim zu Brandeinsätzen aus. In acht Fällen musste ein Brand gelöscht oder Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Der Rest waren Fehl- und Täuschungs-alarme, Brandwachdienste und nachbarschaftliche Löschhilfen. In 256 Fällen leisteten die Kameraden technische Hilfe. Die Einsätze reichten von Verkehrsunfällen, Behebung von Sturmschäden über Tür- und Liftöffnungen bis zu Öleinsätzen und dem Entfernen von Insekten. Auch ein in einem Zaun steckengebliebenes Reh und die Suche nach einer Schlange beschäftigte die Kameraden.Die Jugendgruppe hielt 40 Schulungen und Übungen ab. Die Jungfeuerwehrmänner erwarben ein Wissenstestabzeichen in Bronze und vier Abzeichen in Silber. Weiters gab es fünf Jugendfeuerwehrleistungsabzeichen in Bronze und vier in Silber.