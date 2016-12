Berühren bringt Glück

28.12.2016, 17:00 Uhr

Die 19-jährige Kim Hanetseder aus Attnang-Puchheim ist mit Leib und Seele Rauchfangkehrerin.

Beim Schnuppern fiel Entscheidung

ATTNANG-PUCHHEIM. "Besonders zum Jahreswechsel wollen viele Kunden, dass ich sie berühre, weil es Glück bringe", sagt Rauchfangkehrerin Kim Hanetseder. In weiten Teilen der Welt gelten die "schwarzen Männer und Frauen" als Glücksbringer. Das hängt damit zusammen, dass Rauchfangkehrer schon in früheren Zeiten die Menschen vor Bränden als Folge verstopfter Kamine geschützt haben. "Ich hab' den Eindruck, dass die alten Traditionen wieder mehr aufleben", sagt Kims Chef Michael Putz aus Attnang-Puchheim über die Rolle des Rauchfangkehrers als Glückssymbol.Rauchfangkehrerin ist für die 19-jährige Kim ein Traumberuf. Sie hatte in der Schulzeit auch beim Friseur, als technische Zeichnerin und Verkäuferin "geschnuppert". "Aber für mich war klar, ich will Rauchfangkehrerin werden." Ihre in der Steiermark begonnene Lehre hat sie in der Attnanger Firma Putz mit gutem Erfolg abgeschlossen. Dass sie damit in eine Männerdomäne eingebrochen ist, sei noch nie ein Problem gewesen. "Wir sind ein Superteam", sagt sie über die Zusammenarbeit mit ihren männlichen Kollegen.