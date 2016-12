Betrunken mit 228 km/h eine Zivilstreife der Autobahnpolizei überholt

04.12.2016, 15:07 Uhr

Schneller als die Polizei erlaubt, war ein 36-Jähriger Salzburger unterwegs.

BEZIRK. Der Mann lenkte seinen Pkw laut Polizeibericht am 4. Dezember 2016, um 9.40 Uhr, mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf der A1 in Richtung Salzburg. Dabei überholte er die Zivilstreife der Autobahnpolizei Seewalchen. Zwischen Straßenkilometer 247 und 249 wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 228 km/h gemessen. Der Pkw konnte am Parkplatz Oberwang angehalten werden. Dabei wurden beim Lenker Alkoholisierungsmerkmale festgestellt. Ein Alkotest ergab 0,77 mg/l. (1,54 Promille). Dem Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Anzeigen an die BH Vöcklabruck folgen.