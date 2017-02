Brand in einem Wintergarten

04.02.2017, 15:11 Uhr

Ein Ehepaar wurde durch den Rauch aus dem Wintergartenabau wach.

OBERNDORF. Am Freitagmorgen, 3. Februar, kam es gegen 8.45 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus bei Schwanenstadt. Am Vorabend hatte das Ehepaar den im Wintergartenanbau befindlichen Schwedenofen beheizt. Am nächsten Morgen wurde der Hausbesitzer aufgrund des Rauchgeruchs im Haus wach. Der Mann weckte sofort seine Gattin und versuchte noch den Brand zu löschen, teilweise mit Erfolg. Der Brand dürfte vom, neben dem Schwedenofen befindlichen, gemauerten Grillkamin ausgegangen sein. Eine genaue Brandursache ist noch nicht bekannt. Das Ehepaar wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Vöcklabruck eingeliefert. Am Wohnhaus entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenssumme kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Feuerwehren Schwanenstadt und Redlham waren mit zwei Löschfahrzeugen, 14 Mann und einem Tankwagen vor Ort.