Christkind-Aktion seit 2010 ein Erfolg

28.12.2016

Sieben Menschen hat das BezirksRundschau-Christkind im Bezirk bereits unter die Arme gegriffen.

BEZIRK (ju). "Es geht uns gut", sagt Stefan Renner. Der Pfaffinger sitzt seit einem Unfall mit einem Kleinmotorrad im Rollstuhl. Den heute 35-Jährigen hat das BezirksRundschau-Christkind 2013 unterstützt – wenige Monate nach dem tragischen Ereignis. Dank der vielen Spenden konnte sich Renner unter anderem einen Treppenlift, ein Spezialgerät für den Rollstuhl und ein behindertengerechtes Auto anschaffen. "Im Vorjahr haben wir geheiratet", verrät seine Frau Martina. "Und seit vergangenen November arbeite ich auch wieder einige Stunden pro Woche", sagt Stefan.Matthias Sperr aus Neukirchen an der Vöckla brach sich beim Skifahren, seiner großen Leidenschaft, im Februar 2012 den fünften und sechsten Halswirbel. Seither sitzt er im Rollstuhl. "Nur net aufgeben", ist seine Devise. Mit einem speziellen Ergometer, auch aus Spenden des BezirksRundschau-Christkinds finanziert, hält er sich fit. Kürzlich hat er auch das Korbflechten entdeckt – Therapie für die Finger und Hobby zugleich.Der Wolfseggerin Elisabeth Traunwieser hat das BezirksRundschau-Christkind 2011 unter die Arme gegriffen. Die heute 47-Jährige ist vom vierten Halswirbel abwärts gelähmt, nachdem sie von einem Baum gestürzt war. Mit der Christkind-Spende hat sich die Wolfseggerin ein Auto angeschafft, in dem sie transportiert werden kann. Nachdem sie wegen einer offenen Stelle fast zwei Jahre liegen musste, geht es ihr jetzt wieder besser.Im Jahr 2014 unterstützte das Christkind ausnahmsweise zwei Fälle. Herzkind Nico Steinbichler (4) aus Pfaffing, der auch mit einer Darmfehlbildung geboren wurde, und Pasa Aghayan (12) aus Timelkam, dem nach einem Stromschlag beide Vorfüße amputiert werden mussten. „Nico geht es voll gut, er ist seit über einem Jahr sondenfrei. Im Juni konnten wir seinen Luftröhrenschnitt zunähen, jetzt entdeckt er seine Stimme und plaudert wie ein Baby", erzählt seine Mutter Heidi Steinbichler. „Dank der Unterstützung der BezirksRundschau konnten wir ein zweites Mal an dem Sondenentwöhnungscamp teilnehmen, das wäre sonst nicht möglich gewesen. Jetzt ist essen auch für Nico etwas ganz Normales."Pasa Aghayan erlitt im Oktober 2014 beim Spielen auf dem Bahnhof einen Stromschlag. Er hatte schwere Verbrennungen, die eine Amputation beider Vorfüße notwendig machten. Doch Pasa ist ein Kämpfer. Mit seinen Prothesen kann er sogar wieder Fußball spielen und besucht immer wieder gerne seine Kameraden aus dem Nachwuchs des ATSV Timelkam.Jonas aus Timelkam, damals zweieinhalb Jahre alt, war 2010 der Erste, der vom Vöcklabrucker BezirkRundschau-Chirstkind unterstützt wurde. Er litt an Leukämie, eine Knochenmarkstransplantation rettete sein Leben. Jonas ist jetzt acht Jahre alt und geht in die 3. Klasse Volksschule. „Es geht ihm besser. Die Leukämie ist weg“, sagt seine Mutter Bettina Muhr. „Die Spende hat uns sehr geholfen, damit wir alles auf die Reihe bekommen." Im Vorjahr nahm sich das Christkind der ein Jahr alten Emily Eder aus Pitzenberg an. Sie wurde mit Herzfehlern und einem Gendefekt geboren. Als neues Fortbewegungsmittel hat die Kleine einen Rollstuhl. Die Eltern Doris und Erik Eder freuen sich über jeden noch so kleinen Fortschritt Emilys. "Sie ist jetzt zwei Jahre alt, hat aber den Entwicklungsstand eines sechs bis acht Monate alten Kindes", sagt die Mutter.