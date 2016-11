Dekoratives aus Kupfer

23.11.2016, 20:00 Uhr

Mit stimmungsvoller Deko kann man das eigene Heim in weihnachtliches Ambiente tauchen.

VÖCKLABRUCK (rab). "Sehr dekorativ sind Keksdosen aus Glas und sternförmige Schüsseln", sagt Christine Nöhmer, Inhaberin von Christine’s Geschenke-Galerie. Sie übersiedelte mit ihrem Geschäft für Geschenke und Dekorationsartikel, das sie zuvor in Seewalchen unter dem Namen "Heimelig" führte, erst kürzlich nach Vöcklabruck.Für ein weihnachtliches Ambiente empfiehlt sie, große dekorative Kugeln, Glöckchen und Zapfen von Lampenschirmen und Vorhangstangen hängen zu lassen. "Besonders beliebt sind auch die Miniaturkrippen in kleinen Laternen zum Aufhängen", weiß Nöhmer. Farblich seien heuer vor allem Silber und Kupfer im Trend: "Gold ist derzeit nicht so gefragt." Kupfer in Verbindung mit Naturtönen sorge auch bei Blumentöpfen, Vasen, Lampen und Kerzen für eine ganz besondere Stimmung.

Durch Räuchern könne man diese noch intensivieren. "Dazu kann man fertige Mischungen oder Kräuter aus dem eigenen Garten verwenden", sagt Nöhmer. Anfängern empfiehlt sie Stövchen. "Bei einer Räucherpfanne benötigt man noch Sand und Kohle."