Drogen im Wert von 500.000 Euro verkauft - Drogenorganisation zerschlagen

30.12.2016, 11:36 Uhr

Mit einer Polizeikontrolle am Bahnhof in Vöcklabruck begannen die Ermittlungen zu einer vorwiegend in Salzburg tätigen Drogenhändlerorganisation. Gemeinsam mit dem Kriminaldienst Vöcklabruck, der Linzer Polizei und der Einsatzgruppe Schwerpunktkriminalität (EGS) konnte die Suchtgiftgruppe des Landeskriminalamts Oberösterreich 13 Beschuldigte ausforschen und festnehmen.

VÖCKLABRUCK. Der Verkauf von 30 Kilogramm Marihuana, 25 Kilogramm Haschisch und 700 Gramm Kokain im Verkaufswert von einer halben Million Euro konnte der Gruppierung zugeordnet werden.Am 25. Mai 2016 war im Bahnhofsbereich ein Zug aus den Gleisen gesprungen. Die Fahrgäste mussten den Zug verlassen und am Bahnhof warten. In der Folge wurde die Polizei zum Bahnhof gerufen, da dort drei wartende Reisende in Streit geraten waren. Bei der Kontrolle fiel den Polizisten das Reisegepäck der beiden marokkanischen Asylwerber und der rumänischen Frau auf. Einer der Marokkaner und die Rumänin gaben an, dass in ihrem Reisegepäck Drogen versteckt seien. Darin fanden die Beamten 357 Gramm Marihuana und 103 Gramm Haschisch. Die Verdächtigen wurden festgenommen und die Ermittler des Landeskriminalamts hinzugezogen.

Presseaussendung vom 25. Mai 2016:

Laut Polizeibericht ergaben die Ermittlungen, dass einer der Festgenommenen, ein 29-jähriger Marokkaner, als Mitglied einer Drogenorganisation in Salzburg tätig war. Er habe aus der Organisation aussteigen wollen. Sieben mutmaßliche Mitglieder der Organisation lockten den 29-Jährigen am 24. Mai in Linz in einen Hinterhalt. Unter Verwendung einer Pistole schlugen sie den 29-Jährigen auf offener Straße zusammen und wollten ihm angeblich veruntreutes Suchtgift und Bargeld wegnehmen. Mehrere Anwohner wurden auf das Geschehen aufmerksam und riefen die Polizei. Dadurch flüchteten die Täter mit zwei Autos noch vor Eintreffen der Polizei.Nach dem Raub fuhr der 29-Jährige zu seiner Freundin nach Wien, wo ihn Mitglieder der Organisation am 25. Mai aufspürten. Sie zwangen ihn mit dem Zug nach Salzburg zu fahren, wobei es zu dem Zwischenstopp am Vöcklabrucker Bahnhof kam.Bei den Ermittlungen zu der Drogenorganisation konnten ein 47-Jähriger und ein 36-Jähriger aus dem Kosovo als Hauptbeschuldigte ausgeforscht werden. Diese sollen sich um die Beschaffung des Suchtmittels und um die weitere Logistik des Verteilerringes gekümmert haben. Die Suchtmittel wurden von Mitgliedern der Organisation mit dem Auto von Deutschland, den Niederlanden, Tschechien und Albanien nach Salzburg geschmuggelt. In Salzburg wurde es in sogenannte Bunkerwohnungen gebracht, wo es gestreckt, gelagert und anschließend an Dealer im Stadtgebiet Salzburg (vorwiegend im Bahnhofsbereich) verteilt wurde. Die Erlöse von mehreren tausend Euro täglich, wurden täglich abgeholt und an die mutmaßlichen Köpfe der Organisation überbracht.Bei zahlreichen Hausdurchsuchungen wurden 162 Stück Ecstasy-Tabletten, mehrere Handys, eine geladene Pistole und zwei bei den Taten verwendete Autos (Porsche Cayenne, BMW 5) sichergestellt. 13 Beschuldigte syrischer, marokkanischer, albanischer und tschetschenischer Herkunft wurden festgenommen. Sie befinden sich derzeit in den Justizanstalten Linz, Wels und Garsten in Untersuchungshaft.Ein 28-jähriger Asylwerber aus Marokko ging am 24. Mai 2016 mit einem weiteren noch unbekannten Marokkaner in der Waldeggstraße in Linz stadtauswärts. Gegen 23:26 Uhr auf Höhe des Hauses Nr. 91 sprangen insgesamt acht unbekannte Täter aus drei verschiedenen Fahrzeugen. Die Täter schlugen auf das Opfer mit den Fäusten ein, ohne ein Wort zu sagen. Sie versuchten ihn in einen Pkw zu zerren. Einer der Täter schlug mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe auf den 28-Jährigen ein. Eine Zeugin konnte den Vorfall vom Balkon eines Mehrparteienwohnhauses beobachten und schrie, dass sie die Polizei rufen werde. Daraufhin ließen die Täter vom Opfer ab und flüchteten in verschiedene Richtungen. Im Zuge des Überfalles wurden dem Opfer 360 Euro geraubt. Bei dem Angriff wurde der Marokkaner im verletzt. Es dürfte laut Ermittler ein Zusammenhang zwischen dem Opfer und zumindest einem der noch unbekannten Täter bestehen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Stadtpolizeikommando Linz geführt.