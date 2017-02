Erste Hilfe für die Angehörigen

01.02.2017, 20:00 Uhr

Das Kriseninterventionsteam versucht, Betroffenen wieder Boden unter den Füßen zu geben.

BEZIRK. "Die erste Frage lautet immer: Wen möchten Sie jetzt bei sich haben?", erzählt Ilse Seufer-Wasserthal, Koordinatorin des Kriseninterventionsteams (KI) im Bezirk Vöcklabruck. "Das Wichtigste ist, dass ein soziales Netz hergestellt wird." Sie betreut seit zehn Jahren Angehörige, Augenzeugen, Ersthelfer und auch Unfallverursacher bei plötzlichen Todesfällen, Suizid, Reanimationen oder Kindernotfällen.

Handlungsfähigkeit wiederherstellen

Große Angst bei Kindern

Verabschiedung in Würde

Bis zu drei Alarme pro Tag

Sinnstiftende Tätigkeit

Zur Sache

Die ehrenamtlichen Helfer werden von Einsatzorganisationen alarmiert und sind sofort vor Ort. "Wenn ein Angehöriger plötzlich stirbt, zieht es den Menschen oft den Boden unter den Füßen weg", sagt Stellvertreter Ferry Lachinger. "Unser Ziel ist, die Handlungsfähigkeit der Betroffenen wieder herzustellen", ergänzt Seufer-Wasserthal. Dazu haben die ehrenamtlichen Ersthelfer etwa drei Stunden Zeit. "Wir gehen aber nicht, ohne den Betroffenen Informationen zu geben, wo sie weitere, professionelle Betreuung erhalten."Zu den Aufgaben der Laienhelfer zählen auch innerfamiliäre Benachrichtigungen. "Wenn die Oma im Altersheim oder das Kind in der Schule noch nichts weiß, unterstützen wir die Angehörigen beim Überbringen der Nachricht", gibt Seufer-Wasserthal ein Beispiel. Gerade bei Kindern sei die Angst der Erwachsenen immer sehr groß. Da die ersten Erinnerungen an Todesfälle oft prägen, sei eine würdevolle Verabschiedung wichtig. "Die Kinder können dem Verstorbenen mit einem Brief oder einer Zeichnung eine Botschaft mitgeben", nennt Lachinger eine Möglichkeit.Zudem kümmern sich die KI-Mitarbeiter darum, dass die Angehörigen – wenn sie das möchten – den Leichnam noch einmal sehen können. "Wir rufen dazu den Bestatter an, schauen, wie der Leichnam aussieht, und richten ihn wenn nötig so her, dass ihn die Angehörigen in guter Erinnerung behalten können", beschreibt Seufer-Wasserthal diesen Aufgabenbereich.Insgesamt wurde das Kriseninterventionsteam im abgelaufenen Jahr zu 118 Einsätzen alarmiert, dabei gab es bis zu drei Alarmierungen an einem Tag. Diese kommen ausschließlich von Einsatzorganisationen, Privatpersonen dürfen das Kriseninterventionsteam nicht alarmieren. "Wir haben eine exzellente Zusammenarbeit mit Bestattern und den Einsatzorganisationen, wie Polizei oder Feuerwehr", freut sich Lachinger. Nach anfänglicher Skepsis seien viele Polizisten heute froh, wenn sie bei der Überbringung von Todesnachrichten vom Kriseninterventionsteam begleitet werden.Dass die Zusammenarbeit mit der Exekutive hervorragend funktioniert, bestätigt auch Kurt Mayrhofer vom Bezirkspolizeikommando. „Ihr seid wie Engel, die für die Menschen in den dunkelsten Stunden des Lebens da sind." Doch auch die Helfer profitieren von ihrer Tätigkeit: "Es ist sehr sinnstiftend, man lernt wertvolle Dinge für sich selbst."im Bezirk Vöcklabruck sucht neue Mitarbeiter.ein Mindestalter von 30 Jahren, eine stabile Persönlichkeit, die Fähigkeit zur Selbstreflexion und Teamfähigkeit.ist eine modulare Ausbildung zu absolvieren, diese dauert von März bis Oktober.herzlich zum Informationsabend am Montag, 6. Februar, um 19 Uhr an der Rotkreuz-Bezirksstelle Vöcklabruck eingeladen.unter vb-office@o.roteskreuz.at oder unter der Tel. 07672/28144-0.