Erwartungsvoll wird der Neptun von hunderten Kindern am Ufer begrüßt !

19.12.2016, 21:07 Uhr

Mit einem Fackelzug kommen die Wasserrettungs Taucher vom Adventmarkt über die See Allee zur Promenade. Mit dieser feierlichen und andächtigen Veranstaltung gedenkenjedes Jahr den verunfallten Personen am See, danken, dass die Saison für die Einsatzkräfte unfallfrei verlaufen ist und bitten auch darum, dass auch die Einsätze im nächsten Jahr gut und vor allem unfallfrei verlaufen mögeDanke alle Sponsoren