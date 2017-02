Gegen Bushütte gekracht

03.02.2017, 13:14 Uhr

Verletzungen unbestimmten Grades erlitten ein 54-jähriger Autolenker und seine 16-jährige Beifahrerin bei einem Unfall in Obereinwald.

UNGENACH. Der Mann war Donnerstagfrüh mit seinem Pkw bei winterlichen Fahrverhältnissen auf der Hausruck Straße in Richtung Vöcklabruck unterwegs. In der Ortschaft Obereinwald dürfte der 54-Jährige laut Polizei von einem im Graben stehenden Pkw abgelenkt worden sein. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte gegen ein Buswartehäuschen. Durch den Aufprall wurde der Beifahrerairbag ausgelöst. Der Lenker und seine Beifahrerin wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht.