"Guardian Hand" hilft

18.01.2017, 19:30 Uhr

Ilse Schreiner-Kalleitner aus Vöcklabruck nimmt sich der Kinder auf den Müllbergen von Manila an.

"Guardian Hand Project" ins Leben gerufen

Friseursalon spendet 800 Euro

VÖCKLABRUCK. Seit 15 Jahren reist Ilse Schreiner-Kalleitner regelmäßig auf die Philippinen, um Artikel für ihr Unternehmen "Karnevalprofi & Dekoprofi" einzukaufen. "Wir haben dort auch eine eigene Fertigung", erzählt die Unternehmerin. Bei ihren Besuchen auf den Philippinen hat sie sich nicht nur einen eigenen Freundeskreis aufgebaut, sondern auch die große Armut unter der Bevölkerung kennengelernt. Und seit vielen Jahren hilft sie den Kindern. Bis zum Jahr 2014 ohne jegliche Spenden und fremde Unterstützung.Auch wenn man ihr davon abgeraten hatte, wagte sie sich zuletzt auch auf den Smokey Mountain, den Müllberg Manilas, wo die Not am größten ist. "Seither unterstütze ich rund 170 der allerärmsten Kinder in den Müllbergen von Manila", sagt Schreiner-Kalleitner. Dazu hat sie ihr "Guardian Hand Project" ins Leben gerufen.Rund 60 Cent reichen aus, um einem Kind eine warme Mahlzeit samt Obst und sauberem Trinkwasser zu geben. "Neben der regelmäßigen Essensverteilung versuchen wir, den bedürftigsten Kindern auch eine medizinische Grundversorgung zu ermöglichen", sagt die Vöcklabruckerin. Für die Abwicklung vor Ort sorgen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Josie und Gaianah. Schreiner-Kalleitner hat in Manila noch sehr viel vor. "Meine Vision ist sogar ein eigenes Bauwerk."Umso wichtiger ist die Unterstützung des Projekts durch Patenschaften, den Kauf von T-Shirts, Kappen oder Taschen und natürlich Spenden. Mit einer solchen stellte sich kürzlich Markus Landerl ein. Er übergab einen Scheck über 800 Euro für das "Guardian Hand Project". Das Geld wurde bei einer Spendenaktion in Landerls Schalchhamer Friseursalon eingenommen.Mehr Info im Internet: www.guardianhandproject.com