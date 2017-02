Helfen wird in Neukirchen an der Vöckla großgeschrieben

01.02.2017, 17:30 Uhr

Besonders viele Neukirchner unterstützen Gerhard Dämon.

NEUKIRCHEN/VÖCKLA. "Die Neukirchner halten eben zusammen", brachte es einer der vielen Spender auf den Punkt. Vereine, Firmen, Freundesrunden und zahlreiche Einzelpersonen aus der Gemeinde unterstützen das BezirksRundschau-Christkind, das dem an Multipler Sklerose erkrankten Gerhard Dämon aus der Ortschaft Redl unter die Arme greift.So auch die Volksschule Neukirchen. Bei der Weihnachtsfeier haben Schüler der dritten Klasse und deren Mütter für ein Buffet gesorgt und um freiwillige Spenden gebeten. Einen Teil davon, 370 Euro, übergaben sie gemeinsam mit Direktorin Eva Kruta, Klassen-Elternvertreterin Johanna Purer, Waltraud Pichler sowie den Lehrerinnen Brigitta Ablinger und Bianca Smolka an BezirksRundschau-Redaktionsleiter Alfred Jungwirth.Ihre Spenden direkt an Christine und Gerhard Dämon übergaben die Goldhaubengruppe Neukirchen (1000 Euro) und der Seniorenbund (500 Euro) unter Veronika Kofler, die Obfrau beider Organisationen ist.