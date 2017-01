Jahresvollversammlung der FF Seewalchen

28.01.2017, 22:01 Uhr

8127 Einsatzstunden wurden im Jahr 2016 von der FF Seewalchen für die Öffentlichkeit geleistet.

Am Freitag den 27. Jänner 2017 fand die JVV der FF Seewalchen statt.Kommandant ABI Sumereder konnte neben den Mitgliedern der FF Seewalchen als Ehrengäste unter anderem Bürgermeister Mag. Johann Reiter, Vizebürgermeister Karin Hemetsberger, Feuerwhrreferent Markus Kitzberger, Abschnittskommandant BR Franz Jedinger, den Kommandanten der FF Steindorf Martin Schallmeiner sowie Vertreter der befreundeten Blaulichtorganisationen begrüßen.Die FF Seewalchen hatte im abgelaufenen Einsatzjahr 9 Brandeinsätze und 87 Technische Einsätze mit 8127 Stunden geleistet. Zahlreiche Kameraden nahmen an Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule in Linz teil. Drei neue Mitglieder konnten angelobt werden. Zahlreiche Beförderungen konnten ebenfalls ausgesprochen werden. OAW Fageth Dietmar erhielt die 25 Jährige Dienstmedaille des OÖ Landesfeuerwehrverbandes. Unser Kamerad Födinger Dominik wurde zum Feuerwehrarzt ernannt.Mit einer Präsentation wurde Rückschau auf das abgelaufene Jahr gehalten.Kommandant ABI Sumereder bedankte sich bei den Kameraden für die geleistete Arbeit und die Einsatztätigkeit im Jahre 2016 und ersucht auch in diesen Jahr wieder um tatkräftige Unterstützung.Da im Jahr 2017 das 140 Jährige Gründungsfest stattfindet, gibt es vom 26. Mai bis 28. Mai ein 3 Tagesfest mit dem Feuerwehrabschnittsbewerb.Jugendbetreuer HBM Karl Strasser berichtete über die Arbeit mit der Feuerwehrjugend und zeigte in einer Präsentation die Highlights des letzten Jahres. Bürgermeister Reiter bedanke sich bei den Kameraden für den Einsatz in der FF Seewalchen und sagte seitens der Gemeinde seine Unterstützung zu.