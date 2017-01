Kooperation zwischen der Bühne Seewalchen und der Volksschule Seewalchen

23.01.2017, 20:07 Uhr

Die Bühne Seewalchen hat 2016 in eine hochwertige Technikanlage investiert. Die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen in Seewalchen liegt der Bühne sehr am Herzen und so war der Schritt zur Zusammenarbeit mit der Volksschule ein Kleiner.Bei einem Treffen zwischen der Bühne und der Volksschule wurde vereinbart, dass die Volksschule in Zukunft die Technik der Bühne nutzen kann um ihren Aufführungen die passende Qualität zu bieten.

Ermöglicht hat diese Zusammenarbeit die großartige Unterstützung der Goldhaubengruppe Seewalchen, sowie der Firma Tostmann.Für die Volksschule Seewalchen mit ihrem musikalischen Schwerpunkt sind die Unterestützungen und die Zusammenarbeit ein großer Gewinn im Zuge ihrer pädagogischen Arbeit.