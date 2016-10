Lehrlingsredakteure im Einsatz

05.10.2016, 22:38 Uhr

Unterstützung bei der Produktion der "LehrlingsRundschau"

VÖCKLABRUCK. Die aktuelle Ausgabe der BezirksRundschau steht ganz im Zeichen der Lehre. Bei der Produktion der "LehrlingsRundschau" wurde das Redaktionsteam von drei Lehrlingsredakteuren verstärkt: Stefanie Hammerer aus Lenzing, 3. Lehrjahr, Bürokauffrau in der Konzernkommunikation der Lenzing AG; Nadine Schreder aus Seewalchen, 3. Lehrjahr, Gartencenter-Kauffrau bei Hellweg Vöcklabruck; Rudolf Mühlleitner aus Desselbrunn, gelernter Koch und derzeit im 2. Lehrjahr als Fleischverarbeiter bei Hütthaler in Schwanenstadt. Die Lehrlingsredakteure haben selbst Artikel über ihre Ausbildungsbetriebe und ihr Arbeitsumfeld verfasst und geben auch Einblick in ihre Freizeitbeschäftigung. Außerdem haben sie in einer Redaktionskonferenz weitere Ideen eingebracht.