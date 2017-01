"Lehrstellenangebot ist riesengroß"

11.01.2017, 20:00 Uhr

Im Bezirk Vöcklabruck stehen angehenden Lehrlingen viele verschiedene Möglichkeiten offen.

BEZIRK. "Im Jahr 2016 haben rund 600 Betriebe im Bezirk Vöcklabruck knapp mehr als 2000 Lehrlinge ausgebildet", berichtet Josef Renner, Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer in Vöcklabruck.620 dieser Lehrlinge waren Ende November 2016 im ersten Lehrjahr. "Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung von 47 Lehrlingen oder 8,2 Prozent, was uns doch zuversichtlich stimmt", freut sich Renner. Dennoch stehen derzeit nur 49 Lehrstellensuchenden ganze 411 freie Lehrstellen im Bezirk gegenüber: "Das Angebot ist also riesengroß!"

Schwerpunkt Metalltechnik

Mehr Infos

Die beliebtesten Lehrberufe bei Mädchen sind Einzelhandels- und Bürokauffrau, gefolgt von verschiedenen Ausbildungen im Gastgewerbe, wie zum Beispiel Restaurantfachfrau, Köchin oder Hotel- und Gastgewerbeassistentin. Die Nummer eins bei den Burschen, Metalltechnik, hat es inzwischen auch bei den Mädchen in die Top Ten geschafft. Neben den sehr beliebten technischen Berufen wählen viele männliche Lehrlinge Ausbildungen im Einzelhandel, als Maurer, Tischler oder Koch. "Das deckt sich mit dem Bezirk, wobei bei uns ein großer Schwerpunkt auf Metalltechnik und Maschinenbau liegt", weiß Renner. Für Schüler der 8. Schulstufe, die noch nicht wissen, welcher Beruf am besten zu ihnen passt, bietet die Wirtschaftskammer noch bis Ende des Schuljahres 2016/17 eine kostenlose Potenzialanalyse an. Zudem können Jugendliche das "JobCoaching" des Jugendservice des Landes OÖ in Anspruch nehmen.