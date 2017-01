Lenker übersieht anhaltende Fahrzeuge - Beifahrerin wird verletzt

29.01.2017, 09:00 Uhr

Ein 51-Jähriger aus Graz verursachte am 28. Jänner 2017 in Zell am Moos einen Verkehrsunfall, bei dem seine 53-jährige Beifahrerin unbestimmten Grades verletzt wurde.

ZELL AM MOOS. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 26-Jährige aus Hof kurz vor 16 Uhr mit ihrem Wagen von der B154 nach links auf den Parkplatz beim Badeplatz Tiefgraben abbiegen. Durch den Gegenverkehr musste sie anhalten. Hinter ihr fuhr ein 24-Jähriger aus Oberhofen am Irrsee und hielt seinen Wagen an. Aus unbekannter Ursache übersah ein 51-jähriger Lenker aus Graz die anhaltenden Fahrzeuge und prallte nahezu ungebremst auf den Wagen des 24-Jährigen. Dadurch wurde der Pkw auf das Heck des Autos der 26-Jährigen geschoben.Die Beifahrerin des Grazers wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Salzburg eingeliefert. Die B154 war zwischen 15.55 Uhr und 17 Uhr nur einseitig befahrbar.