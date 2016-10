Motorradlenker krachte gegen Traktoranhänger

02.10.2016, 09:14 Uhr

Motorradfahrer prallt in einem Waldstück in Frankenburg am Hausruck gegen einen Traktoranhänger.

FRANKENBURG. Der 20-jährige deutsche Staatsangehörige lenkte laut Polizei sein Motorrad am 1. Oktober gegen 15:20 Uhr auf der L509 Richtung Pramet. Auf der kurvenreichen unübersichtlichen Straße kam ihm in einem Waldstück ein von einem jungen Mann aus Neukirchen an der Vöckla gelenkter Traktor entgegen. Der Motorradlenker zog die Vorderbremse stark an, wodurch sich das Motorrad aufrichtete. Der 20-Jährige kollidierte daraufhin mit der am Traktor angehängten Rundballenpresse und kam zu Sturz. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.