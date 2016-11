30.11.2016, 20:00 Uhr

Nur noch wenige Einheiten frei

SCHÖRFLING. Für die Verwaltung des Seepark-Areals ist Brigitte Klein verantwortlich. Der Name Klein lässt nicht erkennen, dass auch in ihr#+Kaniakscher Unternehmergeist schlummert. Klein ist eine Tochter von Marlies und Erich Kaniak und hat sich als einziges ihrer fünf Kinder nicht der Pharmazie verschrieben. Die Juristin und Immobilientreuhänderin managt das Gesundheitszentrum. Klein ist Ansprechpartnerin für alle Anliegen der Mieter und zuständig dafür, dass der Seepark Kammer seine Räume füllt. „Wir sind stolz darauf", sagt sie, „dass unsere Möglichkeiten bald erschöpft sind." Es sind nur mehr zwei Einheiten frei, diese werden ab Plan vermietet, was den zukünftigen Nutzern völligen Freiraum für Gestaltung und Einrichtung lässt. Wunschkandidaten wären Fachärzte, wie ein Kinderarzt, Urologe oder Neurologe.

