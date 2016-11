Preis fürs Energiesparen

23.11.2016, 22:38 Uhr

Gemeinde Gampern erhielt für die Sanierung des Kinderzentrums den "Energie Star 2016"

GAMPERN. "Eine der modernsten Volksschulen Österreichs steht in Gampern." Das wurde der Gemeinde bei der Verleihung des Landesenergiepreises durch Energie-Landesrat Michael Strugl bescheinigt. Für die Mustersanierung des Kinderzentrums erhielt Gampern den "Energie Star 2016" in der Kategorie "Energieinnovation für Jung & Alt". Das Gebäude aus dem Jahr 1978 wurde generalsaniert und um einen Schülerhort und eine Krabbelstube erweitert. Die Sanierung basiert auf drei Säulen: thermische-energetische Sanierung in Kombination mit erneuerbaren Energien und die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen. Das gesamtheitliche Sanierungsprojekt führt dazu, dass der Heizwärmebedarf um drei Viertel reduziert wurde. Damit spart sich die Gemeinde jährlich 20.000 Euro.Der Preis wurde im ORF-Landesstudio an Bürgermeister Hermann Stockinger, Vizebürgermeisterin Evelyn Schobesberger, Amtsleiter Christoph Stockinger sowie die Hortkinder Fabienne, Harun, Narcis und Valentina übergeben.