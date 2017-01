26.01.2017, 09:19 Uhr

Saatgut tauschen: alte Sorten pflegen

FRANKENBURG. Samenfeste Sorten, die man immer wieder anbauen kann, bringen eine große Vielfalt in den Gemüse- und Blumengarten. Jeder, der andere an den Schätzen aus seinem Garten teilhaben lassen will oder besondere Sorten sucht, ist zur dritten Frankenburger Saatguttauschbörse eingeladen. Am Samstag, 28. Jänner, gibt es im Siedlerhaus in Frein 6 ab 13 Uhr viele Gemüsesorten und Raritäten bei Tomaten, Chilis und Blumen. „In unseren Hausgärten pflegen wir oft noch Pflanzen aus Großmutters Zeiten. Die sind robust, an unser Klima angepasst und schmecken meist viel besser als die hochgezüchteten Sorten, die es zu kaufen gibt“, erklärt Monika Frickh, Obfrau des Siedlervereins. Mit der Saatguttauschbörse will sie zur Verbreitung der alten Sorten beitragen. Zusätzlich zum „Samentausch“ gibt es einen regen Informationsaustausch.

