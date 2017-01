Spende für Ex-Trainer: "Kann was zurückgeben"

25.01.2017, 20:00 Uhr

"Christkind" sammelt weiter fleißig für den an Multipler Sklerose erkrankten Gerhard Dämon.

BEZIRK. Christian Resch, Inhaber der gleichnamigen Kfz-Werkstatt in Nußdorf, hat 400 Euro gespendet. Er kommt ursprünglich aus Neukirchen an der Vöckla und Gerhard Dämon war früher sein Fußballtrainer: "Jetzt ist es an der Zeit, dass ich etwas zurückgeben kann." 1000 Euro spendete die Landjugend Neukirchen. "Hier ist das Geld bestens angelegt", sagten Leiter Stefan Kinast, Leiterin Julia Fellner, Nadine Sperr und Mario Fürtbauer bei der Scheckübergabe an BezirksRundschau-Kreativassistentin Linda Schneider.