Spielfläche am Schöndorfer Plateau - Ideensammlung abgeschlossen

07.01.2017, 11:00 Uhr

Vöcklabruck : Schöndorf |

VÖCKLABRUCK. Durch eine neue Spielfläche am Schöndorfer Plateau wird das vorhandene Angebot an Spielmöglichkeiten in der Stadt Vöcklabruck ausgebaut. Die Mitglieder des Generationenausschusses haben gemeinsam mit Interessierten, Kindern und einem Spielplatzplaner Ideen gesammelt. Impulsgeber in dieser Angelegenheit ist Gemeinderat Thomas Pamminger ÖVP Vöcklabruck Team Brunsteiner. Die Fertigstellung ist im Sommer 2017 geplant.

Am Schöndorfer Plateau ist in den letzten Jahren eine große Wohnsiedlung entstanden. Viele Familien mit ihren Kindern sind zugezogen. Eine größere Spielfläche mit Bewegungs- und Begegnungsmöglichkeiten war noch nicht verfügbar. Daher entstand beider Impuls, direkt am Schöndorfer Plateau eine Möglichkeit anzubieten. Die Mitglieder derim Generationenausschuss freuen sich sehr, dass auf ihre Initiative hin eine Bewegungs- und Begegnungsmöglichkeiten für die Kinder am Schöndorfer Plateau geschaffen wird.Der Generationenausschuss, der vongeleitet wird, legt besonderen Wert darauf, dass die Bürger bei der Planung miteinbezogen werden. Aus diesem Grund trafen sich Mitglieder des Generationenausschusses, Interessierte, Eltern und Kinder auf der vorgesehenen Spielfläche am Schöndorfer Plateau. Gemeinsam mit Spielplatzplaner Leo Meier wurden Ideen gesammelt.Ergebnisse dieser Ideensammlung werden im Frühjahr präsentiert. Die Spielfläche am Schöndorfer Plateau soll im Sommer 2017 fertiggestellt werden.