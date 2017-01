Stadtpolizei: Radar wird mobil

25.01.2017, 19:00 Uhr

Ab Februar wird in Vöcklabruck auch ein Radarfahrzeug eingesetzt.

8266 Anzeigen wegen Schnellfahrens

VÖCKLABRUCK. Die Stadtpolizei habe eine umfangreiche Palette an Aufgaben zu bewältigen. "Und das bei einem im Vergleich zu anderen Städten niedrigen Personalstand von sieben Beamten", sagt Bürgermeister Herbert Brunsteiner. Sehr zu schätzen wisse die Bevölkerung die Polizeipräsenz, wenn es um Raser im Stadtgebiet gehe. Diesen werden die Stadtpolizisten unter ihrem Chef Gerald Klement künftig noch stärker auf die Finger klopfen. Ab Februar werden mit einem neuen Radarfahrzeug auch mobile Messungen durchgeführt. "Zusätzlich zur Laserpistole und den sechs fixen Radarstationen, von denen jeweils immer zwei bestückt sind", betont Brunsteiner.Im Vorjahr wurden 10.488 Verwaltungsanzeigen erstattet, davon allein 8.266 Radaranzeigen. An Strafgeldern aus Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung flossen 2016 462.000 Euro in die Gemeindekasse. Eine Steigerung um vier Prozent auf 231.551 Euro gab es bei den Einnahmen aus Parkgebühren. Zu den Aufgaben der Stadtpolizei gehören auch die Schulwegsicherung sowie der Verkehrserziehungsunterricht, der bereits im Kindergarten beginnt. "Eine eigene Stadtpolizei steht längst nicht mehr in Frage. Wir können zusätzlich zur Bundespolizei viele Dinge erledigen. Und oft gelingt es allein schon durch unsere Präsenz gewisse Entwicklungen im Ansatz zu ersticken", betont Klement.