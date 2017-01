Stiwa: Großzügige Spende für Wohnungslosenhilfe Mosaik

03.01.2017, 19:58 Uhr

Unternehmen spendet 3.500 Euro für die Aktion „Ein Bett für den Winter“.

ATTNANG-PUCHHEIM, VÖCKLABRUCK. Die Stiwa Group spendete 3.500 Euro für die Aktion „Ein Bett für den Winter“ der Wohnungslosenhilfe Mosaik in Vöcklabruck. Die großzügige Weihnachtsspende kommt obdachlosen oder von Wohnungslosigkeit gefährdeten Menschen zu Gute. "Wir freuen uns, dass wir damit auch heuer wieder Menschen in Not in unserer Region unterstützen können“, betonten die Geschäftsführer Peter und Raphael Sticht bei der Spendenübergabe. „Wir helfen mit dem Spendengeld den Bewohnern der Notschlafstelle der Wohnungslosenhilfe Mosaik beim Wiedereinstieg in die eigene Wohnung“, so Mosaik-Leiter Stefan Hindinger, der sich im Namen seiner Klienten für die großzügige Spende bedankte.