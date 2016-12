Teure Fahrräder und Altbatterien gestohlen

04.12.2016, 12:36 Uhr

Einbrüche in Vöcklabruck und Seewalchen.

VÖCKLABRUCK, SEEWALCHEN. Vier Fahrräder, einen Fahrradsattel und eine Schleifmaschine im Gesamtwert von 12.600 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zum 1. Dezember bei Kellereinbrüchen in Vöcklabruck. Die Täter waren über die Tiefgarage, die die Mehrparteienhäuser verbindet, in die Kellerabteile eingedrungen. Dort stahlen sie gezielt hochpreisige Fahrräder. Da in einem aufgebrochenen Kellerabteil vier teure Fahrräder zurückblieben, vemutet die Polizei, dass die Täter möglicherweise gestört wurden.Aus dem Altstoffsammelzentrum in Seewalchen wurden in der Zeit zwischen 29. November und 2. Dezember Altbatterien mit einem Gesamtgewicht von 700 kg gestohlen. Die Täter hatten das Vorhängeschloss eines Schiebetores aufgezwickt und machten sich mit den Altbatterien aus dem Staub, die in einem Container gelagert waren..