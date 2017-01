Über Crowdfunding Instrumente finanziert

03.01.2017, 19:23 Uhr

In Neukirchen wurde das erste Crowdfunding-Projekt der Region erfolgreich abgeschlossen.

NEUKIRCHEN/VÖCKLA. Der Kindergarten Neukirchen an der Vöckla hat sich als einer der ersten regionalen Akteure an das Thema Crowdfunding herangewagt. Für die musikalische Früherziehung wurden dringend Instrumente benötigt – es fehlte jedoch am notwendigen Kapital. Mit Unterstützung der Leaderregion Vöckla-Ager und der regionalen Plattform www.wirbewegen.eu konnten knapp 2.500 Euro von mehr als 30 Bürgern und Musikbegeisterten über Crowdfunding finanziert werden.„Wir sind sehr dankbar für dieses großartige Ergebnis. Die neuen Instrumente sind schon fleißig im Einsatz", so Hildegard Hackstock, Leiterin des Kindergartens Neukirchen. Zu einer Instrumentenweihe wurden jene drei Partner eingeladen, die einen besonders großen Beitrag zum Erreichen der Zielsumme geleistet haben. Die Familie Streibl vom Gasthof Frodlhof, Treppenbauer Paul Ramp und Bürgermeister Franz Zeilinger als Vertreter der Gemeinde sind nun Paten von drei Instrumenten, die bei den Kindern große Begeisterung hervorrufen. Das erfolgreich umgesetzte Projekt habe gezeigt, dass Crowdfunding auch im regionalen, öffentlichen Kontext erfolgreich sein kann, so die Initatoren.