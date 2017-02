Unfallbilanz A1: 26 Fahrzeuge und 12 Verletzte

04.02.2017, 17:21 Uhr

Auf der Westautobahn kam es in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden zu zahlreichen Unfällen

BEZIRKE. Am Samstag, 4. Februar, ereigneten sich auf der A1 Westautobahn in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden zwei Verkehrsunfälle mit Verletzungen und fünf Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Insgessamt waren dabei insgesamt 26 Fahrzeuge beteiligt und es sind zwölf Personen verletzt worden. Bei den Unfällen waren beide Fahrtrichtungen betroffen. Aufgrund des Verkehrsunfalls auf der Aurachtalbrücke im Gemeindegebiet Regau mit insgesamt sieben Fahrzeugen und zehn verletzten Personen wurde der gesamte Verkehr in Regau für rund zwei Stunden über U27 abgeleitet. Beim Einsatz waren mehrere Streifen der Autobahnpolizei Seewalchen, Wels, Haid, die Landesverkehrsabteilung und Polizeiinspektion Mondsee beteiligt.