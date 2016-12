Vermisster Pensionist wiedergefunden

03.12.2016, 15:00 Uhr

Eine Suchaktion für die aus einem Seniorenheim abgängiger Mann verlief erfolgreich.

VÖCKLABRUCK. Am frühen Abend des Donnerstag, 1. Dezember, war ein stark an Demenz leidender, 81-jährige Pensionist aus einem Seniorenheim verschwunden. Sofort wurde eine Suchaktion eingeleitet. Nachdem mehrere Polizeistreifen rund eine Stunde ergebnislos nach der Frau suchten, wurde der Journaldienst der Bezirkshauptmannschaft informiert. Dort ordnete man sofort eine großangelegte Suchaktion an. An der Suche beteiligte sich die Freiwillige Feuerwehr Vöcklabruck, die Rettung und eine Rettungshundebrigade. Im Zuge dieser umfangreichen Aktion und der hervorragenden Zusammenarbeit der einzelnen Organisationen konnte Vermisste in Vöcklabruck aufgefunden werden. Der Mann blieb unverletzt.