Viele Ideen beim Bürgercafé

11.01.2017, 20:00 Uhr

Unteracher diskutierten gemeinsam über Visionen für die Gemeinde

Starkes Miteinander

UNTERACH. Rund 100 Interessierte füllten beim ersten Unteracher Bürgercafé den Volksschulturnsaal. Viele wollten nicht nur die Zukunftsideen der Unteracher Bürgerräte erfahren, sondern auch eigene Ideen einzubringen. Zum Start wurde gemeinsam ein Puzzle von Unterach gebaut.Die Bürgerräte präsentierten dann gemeinsam ihre Vorstellungen zu den Kernthemen wie dem Unteracher Orts- und Landschaftsbild, der Gemeinschaft und Kommunikation in der Gemeinde und dem Wohlfühlen und der Bindung an Unterach für Jung bis Alt. Anschließend ging es um die Sichtweisen und Ideen, die die Besucher im Gepäck hatten: Gemeinsam wurde diskutiert und dabei die eine oder andere gemeinsame Vision für Unterach und das gute Leben in der Gemeinde zu Papier gebracht. „Das Bürgercafé hat gezeigt, dass es in Unterach ein starkes Miteinander gibt und dass wir alle im Grunde dieselben Visionen und Träume für unsere Gemeinde haben,“ ist Anita Schmidinger, die Leiterin des Projektteams, begeistert.

Zum Vormerken

Unter dem Motto "Unterach – miteinander füreinander" werden nun die nächsten Schritte im Agenda 21 Prozess gesetzt: Bei einer Zukunftswerkstatt im Pfarrsaal am 21. Jänner von 9 bis 14 Uhr werden die wichtigen Entwicklungsziele definiert, Prioritäten vergeben und erste Startprojekte angedacht.