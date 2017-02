Wasser, auch ohne Strom

01.02.2017, 20:00 Uhr

Rupert Oberndorfer erfand eine Handpumpe für Hauswasserwerke. Nun sucht er wen, der sie baut.

NEUKIRCHEN (rab). "Nach meinem Schlaganfall hatte ich viel Zeit, nachzudenken und zu lesen", erzählt Rupert Oberndorfer aus Neukirchen. Den 880 Seiten starken Thriller "Blackout" von Marc Elsberg verschlang er in nur zwei Tagen. "Darin wird sehr realistisch geschildert, wie schnell es zu einem Stromausfall kommen kann und was die Folgen davon wären", so Oberndorfer. Für ihn war das Buch ein Denkanstoß: "Heizen oder kochen kann man auch mit Gas, aber ohne Wasser haben wir ein Problem."

Oberndorfer, der sein Trinkwasser selbst aus einem Hausbrunnen bezieht, überlegte sich deshalb, wie man ein Hauswasserwerk um eine Handpumpe ergänzen kann. "Mit einem Bypass wird der Wasserfluss so umgeleitet, dass man mit einer Handkurbel für kurze Zeit Wasser in den Windkessel pumpen kann", erklärt Oberndorfer seine Idee, für die er bereits eine Skizze angefertigt hat. Durch die Folgen seines Schlaganfalles ist der leidenschaftliche Bastler aber nicht in der Lage, die Pumpe selbst zu bauen. "Ich würde mich freuen, wenn sich jemand findet, der das übernimmt", so Oberndorfer. "Denn es ist nicht die Frage, ob ein Stromausfall kommt, sondern nur, wann er kommt."