Weihnachtsfeier für und mit Flüchtlingen

17.12.2016, 09:33 Uhr

Auslagerungsdatei für www.hausruck-weekend.jimdo.com Eine Weihnachtsfeier für AsylwerberInnen veranstaltete am Freitag Abend die Initiative Flüchtlingshilfe von Arnold Schmidinger in Ottnang.Zirka 35 von insgesamt 55 der derzeit in der Gemeinde Ottnang untergebrachten Asylbewerber, grösstenteils aus Syrien und Afghanistan folgten der Einladung ins Pfarrzentrum St.Stephanus und verbrachten hier mit den zahlreichen Helfern und Unterstützern des Projektes einen schönen Abend

Mit Unterstützung von zahlreichen Spendern und der Landjugend Ottnang wurden den Flüchtlingen Weihnachtsgeschenke überreicht und diese revanchierten sich mit mitgebrachten regionalen Köstlichkeiten aus ihrer Heimat.Mit dabei auch die Bürgermeister der Gemeinde Manning Gerhard Gründlinger und Fritz Neuhofer von Ottnang, Hausherr Pfarrer Mag. Konrad Enzenhofer und die gerade erst für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit geehrte Annemarie Glück, die von der Caritas OÖ. mit dem Elisabethorden ausgezeichnet wurde.Trotz bestehender Sprachprobleme wurde auch noch lebhaft diskutiert und Familie Schmidinger mit Helfern konnte sich über eine gelungene Veranstaltung freuen.Dieser Integrationsnachmittag ist auch durchaus ein Beweis dafür , dass kleinere Einheiten von Asylbewerbern in den Gemeinden durchaus akzepiert werden können und soll auch dazu anregen die eigene Einstellung in Hinblick auf Weihnachten und Herbergssuche in unserem Wohlstandsland Österreich zu überdenken .