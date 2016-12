Zeitzeuge Paul Le Caër verstorben

14.12.2016, 20:00 Uhr

Bei seiner Flucht aus dem Lager gelang es ihm, das Totenbuch mit den Namen von 266 ermordeten Häftlingen mit sich zu nehmen. Als er vom Frauenlager in Lenzing hörte und den schlechten gesundheitlichen Zustand der Häftlinge sah, informierte er die alliierten Streitkräfte, damit diese Hilfe leisten konnten. Le Caër half auch gemeinsam mit zwei Mithäftlingen, den letzten Lagerkommandanten von Schlier aufzuspüren und den amerikanischen Behörden zu übergeben.

Erinnerung an Fälscher

In seinem Buch „Ein junger Europäer in Mauthausen“ schrieb der Zeitzeuge seine Erfahrungen nieder. Dafür erhielt er den Ehrentitel Kommandeur der Französischen Ehrenlegion. 2003 wurde ihm das große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Paul Le Caër besuchte die jährlichen Gedenkfeiern in Zipf bis ins Jahr 2013. Er betonte bei jeder Rückkehr, dass er hier nicht nur schreckliche Dinge erlebt, sondern später auch viele Freunde gefunden hatte. Seit 2010 verleiht das Mauthausen Komitee Vöcklabruck jedes Jahr einen Preis für Zivilcourage, für den Paul Le Caër mit seinem Namen Pate stand. Den ersten Preis überreichte er persönlich an Lois Sattleder, mit dem ihn eine jahrelange Freundschaft verband.Am Dienstag, den 6. Dezember, verstarb in Prag Adolf Burger (99). Er war Häftling im „Sonderkommando Bernhard“. Seine Erinnerungen an die größte Fälschungsaktion der Welt waren die Grundlage zum Film „Die Fälscher“. Das Fälscherkommando war zwischen 13. April und 3. Mai 1945 auch in den beschlagnahmten Kellern der Brauerei Zipf tätig.